Mosquée de Tivaouane : Le geste de Serigne Mountakha magnifié !

La contribution financière de Serigne Mountakha Mbacké dans l’effort de construction de la grande mosquée de Tivaouane, a été fortement magnifiée par bon nombre de sénégalais. Abdoul Hamid Sy ibn Al Amine, membre de la commission de communication du comité de pilotage des travaux de la mosquée de Tivaouane, s’exprimait sur la Rfm.

«Cette contribution est une marque de considération et de fraternité entre les khalifes de ces deux grandes confréries que sont la mouridiya et la tijaniya, matérialisées par un certain nombre d’actes posés tous les jours entre les deux communautés et leurs responsables», s’est réjoui Abdoul Hamid Sy ibn Al Amine, propos rapportés par IGFM.

Qui rajoute : «Donc c’est pour nous un honneur, une fierté de voir que nos guides religieux ont cet esprit de dépassement qui leur permet d’aller au-delà des passions des uns et des autres et se consacrer à l’essentiel, c’est-à-dire à la cohésion des musulmans », salue-t-il.