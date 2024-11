Mouhamadou L. Massaly : «Sonko passe son temps dans la rue à menacer, intimider et…»

Mouhamadou Lamine Massaly a fait face à la presse ce dimanche. Le leader de l’Union pour une Nouvelle République (UNR) n’a pas été très tendre avec le régime en place. Le membre de la coalition Takku-Wallu à Thiès estime que Ousmane Sonko passe «son temps dans la rue à menacer, intimider et raconter des contrevérités». Voici l’intégralité de son discours…

Mes chers compatriotes,

Le Sénégal vit des heures graves depuis l’arrivée de ce régime d’incompétents et de revanchards dont l’incapacité manifeste est désormais constatée par tous les Sénégalais d’ici et de la Diaspora. Depuis 7 mois, l’économie est à genou, les chantiers arrêtés, les jeunes par milliers versés dans l’horreur du chômage, la diplomatie chahutée et l’espoir anéanti.

Le 24 mars dernier, les Sénégalais avaient un espoir placé sur un président de la République qui depuis s’emmure dans un silence manifeste, sur un premier ministre qui passe tout son temps à régler des comptes plutôt qu’à œuvrer pour ses concitoyens.

Après avoir fui pour ne pas faire sa Déclaration de politique générale, Ousmane Sonko passe son temps dans la rue à menacer, intimider et raconter des contrevérités. Sa dernière en date concerne un soi-disant compte bancaire d’un dignitaire du précédent régime où seraient logés 1000 milliards de FCFA. C’est un propos puéril et grave pour un chef de gouvernement, mais c’est surtout la preuve que cet homme ne prend pas la mesure des responsabilités qui l’incombent. Il est impossible de loger 1000 milliards dans un compte bancaire. Même la plus grande banque du Sénégal n’a pas cette somme en dépôt. Mieux, le gouvernement passe sa vie à emprunter sur les marchés des eurobonds et de l’Uemoa depuis le 2 avril. Avant-hier, il annonçait avoir levé 181 milliards d’eurobonds. Mais comment emprunter 181 milliards à un taux de 6% alors qu’on a par devers soi 1000 milliards ?

C’est une manipulation supplémentaire d’un homme aux abois, dangereux pour la cohésion sociale,paniqué qui veut s’accrocher à des branches imaginaires.

Le régime par méchanceté a haussé significativement le taux de chômage au Sénégal. Le gouvernement a licencié des milliers de Sénégalais de l’administration sans aucun fondement. Il a humilié et précarisé les marchands ambulants, les chauffeurs de taxi, les jakartamen et toutes celles et ceux qui dans le secteur informel faisaient vivre leurs familles.

Ce régime a haussé les prix des factures d’eau et d’électricité en sept mois sans oublier le retour de la hantise des délestages et des coupures d’eau.

Pastef est déjà démonétisé en 7 mois. Il ne draine plus les foules mais est obligé de recourir à des anciennes vidéos pour tromper les Sénégalais sur les réseaux sociaux. Le Pastef a recours à des transhumants pour espérer remporter les législatives. Mais c’est peine perdue.

Mes chers compatriotes,

L’espoir a disparu pour ce régime. Il s’agit d’un gouvernement incompétent et inélégant qui veut faire de la manipulation et du mensonge une arme de distraction massive. Nous avons tous un devoir et une responsabilité de sauver le Sénégal.

Accordons une majorité confortable à l’opposition au soir du 17 novembre pour faire revenir l’espoir, remettre le pays en marche et fermer la parenthèse du désordre.

J’exprime une nouvelle fois ma loyauté et ma fidélité au Président Macky Sall, un bâtisseur et un homme d’État hors pair. Je réaffirme mon engagement à soutenir la Coalition Takku Wallu Sénégal, en tant que fils de Maître Abdoulaye Wade, père du libéralisme africain.

Mais à l’attention de mes militants et sympathisants à Thiès, ici nous sommes en inter-coalition. Donc dans le Département de Thiès, nous voterons avec nos partenaires de la Coalition Samm Sa Kaddu dirigée par le frère Barthélémy Dias. C’est ainsi, dans le cadre de cette alliance stratégique que nous remporterons une victoire éclatante partout dans le Sénégal au soir du 17 novembre.

Mouhamadou Lamine Massaly Président du parti Union pour une Nouvelle République (UNR)

Vive Takku Wallu Sénégal !

Vive Samm Sa Kaddu !

Vive le Sénégal !