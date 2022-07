Mounirou Aliou Kane quitte le PDS pour rejoindre Macky

Mes chers compatriotes,

Mes chers(res) ami(e-s)

Chèr(res) militant (e-s) du PDS

Populations de Keur Massar,

Après plusieurs semaines d’une intense réflexion, j’ai décidé de mettre un terme à mon engagement politique de plus d’une décennie au sein du Parti Démocratique Sénégalais.

Cette décision, que je n’aurai jamais cru être capable de prendre, est la résultante de plusieurs facteurs et faits que je n’étalerai pas ici. Je pars sans amertume.

Je voudrais remercier très sincèrement les militantes et militants du PDS pour leur apport immense dans ma formation politique. Avec l’aide et le soutien d’un grand nombre d’entre eux, au mépris de ma vie personnelle, de mes propres engagements, je me suis efforcé d’assurer les missions qui étaient les miennes. Mais ça y ait la dernière flemme qui me maintenait debout, en dépit des épreuves, s’est éteinte !

Je dis ici ma gratitude au président Abdoulaye WADE. Ma reconnaissance envers lui sera à jamais sans limite temporelle.

Ayant beigné trop tôt dans les valeurs du libéralisme social au côté de mon mentor de toujours, le Président Abdoulaye WADE, il est évident que ce courant politique continuera de cimenter mon engagement futur.

C’est dans ce sillage, que j’ai pris la ferme résolution d’accompagner le chef de l’Etat, son excellence, monsieur le président Macky SALL, dans ses efforts inlassables pour un Sénégal émergent et épanoui.

Nos discussions, pleine de cordialité, de simplicité et de convergence de vues, m’ont convaincu de ce choix.

Localement, j’ai décidé de collaborer et de soutenir étroitement, madame le Ministre Assome Aminata DIATTA, qui a pesé de tout son poids et de tout son argumentaire dans cette décision. Le premier jalon de ce soutien, indéfectible et total, sera la victoire de la coalition BBY, haut la main, dans le département de KEUR MASSAR qu’elle dirige.

Depuis Ouagadougou, où je séjourne actuellement dans le cadre d’une conférence régionale sur la démocratie, je donne rendez-vous aux populations Massaroises dans les jours à venir pour une importante déclaration.

Je voudrais remercier également les alliés qui ont bien voulu me rejoindre dans cette nouvelle page de ma vie politique.

Je sollicite vos prières !!!

À bientôt !!!

Mounirou Aliou Kane