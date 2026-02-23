Moussa Bocar Thiam : «Je suis le seul ministre poursuivi sans aucun rapport…»

J’ai appris par la presse que l’Assemblée nationale va saisir la haute cour de justice pour m’y traduire alors qu’aucun rapport des organes de contrôle ne vise ma gestion ministérielle.

Je suis le seul ministre poursuivi sans aucun rapport de la Cour des comptes, de l’IGE, de la CENTIF, ni de l’IGF.

Les poursuites n’ont aucune base légale.

Le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée ne permet pas aux députés de saisir la haute Cour de justice puisque le conseil constitutionnel, dans sa décision n°2/C/2025 du 24 juillet 2025, a déclaré contraire à la constitution l’article 134 dudit règlement afférent à la haute Cour de Justice.

Comment un Ministre peut être poursuivi pour détournement de deniers publics pour des fonds privés reçus par une entreprise privée et pour des travaux de route réceptionnés par les organes concernés?

Je prends immédiatement des congés professionnels au sein de mon cabinet international dans le Golfe pour venir au Sénégal faire face à ce régime à l’agonie qui cherche des contre feux face à l’assassinat de l’étudiant Abdoulaye BA, l’incompétence et l’asphyxie économique du peuple.

Ancien Agent judiciaire de l’Etat, avocat aux barreaux de Paris et du Sénégal, il faudra un dossier solide pour me mettre en prison dans une affaire où tous les acteurs sont libres.

Vous perdez votre temps.

Aucun magistrat ne peut décerner un mandat de dépôt à mon encontre.

La reconquête du pouvoir est irréversible, sachez que rien ne nous arrêtera, ni nous intimidera.

Le FOUTA sait pourquoi je suis visé.

La diaspora a compris vos manigances.

Les Sénégalais ne donnent aucun crédit à vos poursuites « bidon ».

Me Moussa Bocar THIAM