Universités : Coup de semonce pour le projet (Par Nioxor Tine)

Le mois prochain, le PASTEF va fêter le deuxième anniversaire de son accession au pouvoir. En attendant le bilan à mi-parcours, vers fin septembre – début octobre, on peut déjà retenir que la matérialisation effective des nobles ambitions inscrites dans le projet pastéfien a pâti de l’étroitesse de la marge de manœuvre dont dispose le nouveau régime.

La crise universitaire en cours, qui semble s’élargir au monde scolaire, revêt un aspect d’autant plus inquiétant, si on prend en compte la capacité de nuisance des mouvements de jeunesse (Gen Z) dans plusieurs pays (Madagascar, Sri Lanka, Bangladesh, Népal).

Le mouvement étudiant sénégalais a toujours été combatif, se positionnant parmi les forces à l’avant-garde des luttes sociopolitiques dans notre pays.

En mai 1968, les mouvements scolaire et estudiantin remettaient en cause les fondements d’une Ecole héritée de la colonisation, aliénée et trop élitiste. Les Etats généraux de l’Education et de la Formation de 1981 s’étaient fixé comme objectif, de réformer en profondeur le système éducatif pour mieux l’adapter à nos réalités et de lier l’Ecole à la vie, en promouvant la formation professionnelle.

Malheureusement, ces recommandations et plusieurs autres ont été très peu prises en compte et la crise du système universitaire national n’a fait que perdurer, en s’accentuant.

Le fossé entre les besoins de formation (étudiants, élèves) et les ressources pédagogiques disponibles (enseignants, établissements) n’a fait que se creuser, dans un contexte de démographie galopante.

La généralisation des bourses à l’université s’est avérée difficilement soutenable pour des finances publiques chroniquement déficitaires, subissant une prédation aussi bien systémique que systématique de la part des anciennes élites politiques. C’est d’ailleurs la question des bourses estudiantines, qui a été à l’origine de l’actuelle crise dans le monde universitaire.

En définitive, le système éducatif est arrivé à une impasse caractérisée par un faible taux d’insertion professionnelle, aggravé par l’inadéquation formation-emploi.

Ce sont précisément tous ces défis, que les nouvelles autorités ont la lourde responsabilité de relever. A cet égard, la réduction du train de vie de l’Etat serait un signal fort de la volonté des nouveaux pouvoirs publics de mobiliser toutes les ressources disponibles, au profit de la Nation, ce qui faciliterait l’acceptation de sacrifices pour le bien commun.

L’Université figure parmi les segments de la Nation, qui subissent, le plus, les effets dévastateurs de la morosité économique ambiante, de telle sorte que la bourse, pour modique qu’elle puisse être, devient une nécessité pour l’écrasante majorité des étudiants, souvent issus de milieux modestes.

Partout, dans le monde, l’Université agit comme un miroir de la société, reflétant ses valeurs, ses aspirations et ses inégalités.

Le Sénégal, après la victoire du PASTEF à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 se trouve dans une nouvelle phase de rupture dite de « transformation systémique ». Et c’est pourquoi, l’actuelle crise universitaire a des relents particuliers. Outre le fait qu’elle provoque une joie malsaine chez les nostalgiques du système néocolonial honni, elle révèle les vulnérabilités de l’anti-système, dont les adeptes persistent à vouloir faire du neuf avec du vieux.

Nous citerons en exemples l’embargo alimentaire contre les étudiants, l’invasion irréfléchie du campus et le désastreux point de presse tenu au lendemain du décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ, qui rappelle les lugubres prestations de la police de Macky Sall, tout en étant le condensé de tout ce qu’il faut éviter de faire en matière de gestion de crise, de maintien de l’ordre, communication de crise.

A ce stade, on ne peut manquer de relever un air de déjà-vu, qui renvoie tout simplement à cette approche technocratique de hauts fonctionnaires suffisants et enfermés dans leurs certitudes, fussent-elles en flagrante contradiction avec la réalité et le bon sens.

Du fait même de l’héritage désastreux qui leur a été transmis en termes de culture de la violence, de structuration maffieuse du mouvement étudiant et de l’influence maléfique de l’opposition milliardaire déguisée en bienfaiteurs humanitaires, la seule option reste une approche de concertation et d’assainissement du secteur de l’Enseignement Supérieur, qui concerne – non pas seulement les apprenants -, mais toutes les composantes de la grande famille universitaire.

Face à une opposition politique, qui n’arrive pas encore à s’émanciper des délinquants à col blanc ayant grandi à l’ombre du système néocolonial défunt, les adeptes de la transformation systémique font preuve d’une naïveté affligeante.

Après un parcours politique admirable leur ayant permis, en dix ans, de détrôner une élite pro-occidentale inféodée à l’impérialisme, que les marxistes désignent sous le vocable de bourgeoisie bureaucratique, les patriotes donnent tout l’air de buter sur l’équation de la conservation du pouvoir.

Plusieurs voix s’élèvent depuis l’avènement du PASTEF à la tête de l’Etat, pour montrer l’incongruité d’une posture appelant à rompre d’avec le système néocolonial, tout en conservant, en l’état, les institutions et le corpus législatif (même dans sa composante liberticide) hérités des précédents régimes.

C’est dans l’ordre normal des choses, que le passage d’un système pluri-décennal d’oppression néocoloniale à une nouvelle ère de libération nationale et sociale soit un processus douloureux marqué par de multiples conflits et une résistance au changement.

On ne peut, cependant, que regretter le fait que plusieurs représentants des couches moyennes (ou petites-bourgeoises) n’appréhendent pas la portée de l’époque historique de rupture que traverse notre pays.

Soit ils se cantonnent dans des revendications corporatistes ou alors se font les avocats zélés de gangsters politiques connus et reconnus dans la prédation de nos ressources nationales, au lieu de plaider – par exemple, puisque d’est dans l’air du temps -; pour la criminalisation des crimes économiques d’une certaine ampleur.

Les acteurs issus du monde politique et de la société civile ont, certes, le droit et même le devoir sacré de se prononcer sur la situation politique nationale, mais doivent prendre en compte le fait, qu’avant d’atteindre la phase de stabilisation du nouvel Etat social et souverain, il faudra nécessairement passer par une délicate phase de transition pouvant occasionner une anarchie passagère.

Le régime PASTEF de son côté doit inscrire son action dans la perspective d’un horizon démocratique et rompre d’avec les méthodes coercitives, qui étaient la marque de fabrique du défunt régime de Benno Bokk Yakaar.

NIOXOR TINE

leelamine@nioxor.com