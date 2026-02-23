Sénégal – Azerbaijan : Connexions géopolitiques entre deux Etats pétroliers 

L’axe Dakar-Bakou a connu une revitalisation accrue, au regard des contacts établis par l’Ambassadeur Nazim Samadov. En effet, à l’occasion de son séjour au Sénégal, en février 2026, l’Ambassadeur a rencontré différentes autorités politiques, diplomatiques et médiatiques pour échanger sur les voies et moyens de rehausser et diversifier le partenariat dans des domaines divers et variés.

Avec Momar Diongue, Lamine Niang, Salam Madior Fall, et Mamoune Tine respectivement Directeur de l’agence de la Presse sénégalaise, du journal ‘ Le soleil ’, du site en ligne ‘ Seneweb’ et celui de ‘ Senenews ’, les échanges ont permis d’approfondir la coopération dans le domaine des médias pour renforcer la visibilité conjointe.

Avec Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie, de la Planification et de la Coopération, les discussions ont porté, entre autres, sur l’intensification du partenariat à l’aune de la découverte de ressources d’hydrocarbures au Sénégal.

Avec le général Birame Diop, Ministre des Forces Armées, la collaboration dans le domaine de la sécurité et du renseignement a été évoqué.

Avec Olivier Boukal, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de la fonction publique, le partage d’expériences dans la gestion de l’administration a été discuté.

Avec Alioune Sall, Ministre des Communications, des Télécommunications et du Numérique, l’intelligence artificielle a occupé une place importante dans les échanges.

Avec Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse et des Sports, la diplomatie sportive et les politiques transversales de jeunesse ont été souligné.

Avec le Maire de Dakar Abass Fall, les pistes aux fins de redynamiser le Jumelage qui lie les villes de Bakou et Dakar ont été étudié.

Les questions liées au tourisme, au transport aérien, aux relations commerciales, l’humanitaire et la gestion de projets sociaux dans les régions à l’intérieur du Sénégal se sont invités dans les rencontres avec les acteurs gouvernementaux et ceux non gouvernementaux.

La société civile sénégalaise sensible à la cause de « Western Azerbaijan Community » a magnifié les efforts de l’Ambassadeur Nazim Samadov à consolider le partenariat bilatéral, au bénéfice des deux peuples liés par des liens solides et profonds de fraternité basés sur la coopération islamique et la solidarité entre pays membres du Mouvement des Non Alignés.

Au-delà des secteurs susmentionnés, les relations entre les hommes d’affaires des deux pays sont attendues afin de bâtir un partenariat stratégique, pour une prospérité partagée.

Par Djily Mbaye Fall / Coordinateur de « Senegal-Azerbaijan Cooperation Council » djilymbayefall@gmail.com