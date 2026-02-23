Diffamation présumée : L’avocat d’Alpha Thiam met en garde une internaute

Dans une correspondance rendue publique, Maître Albert Thior, avocat à la Cour, est monté au créneau pour défendre son client, Alpha Thiam, Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADPME), contre les attaques d’une internaute.

L’avocat rappelle que la diffamation est strictement encadrée par la législation sénégalaise, notamment par les articles 255 à 258 du Code pénal, qui sanctionnent toute allégation portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Il invite ainsi l’internaute concernée à mesurer la portée de ses propos publics visant le responsable de l’agence.

Dans son courrier, la défense souligne l’engagement professionnel d’Alpha Thiam, affirmant que celui-ci est présent quotidiennement à son bureau avec des horaires étendus. Ces informations, précise l’avocat, sont confirmées sous le contrôle de l’auditrice interne de l’agence, Madame Niang.

Maître Thior met également en avant l’implication de son client sur le terrain, évoquant notamment un déplacement récent à Ndioum effectué sans privilèges particuliers, présenté comme un symbole de son engagement en faveur des PME.

L’avocat estime par ailleurs que les critiques visant son client interviennent dans un contexte où les actions économiques du gouvernement sont scrutées, notamment depuis la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye à Tambacounda. Selon lui, cette période attise certaines attaques qu’il qualifie d’infondées.

Tout en appelant à la retenue et au respect mutuel, la défense précise que, pour l’instant, Alpha Thiam ne souhaite pas engager de poursuites judiciaires. Toutefois, Maître Thior avertit que toute nouvelle attaque jugée diffamatoire pourrait désormais être portée devant la justice sénégalaise.