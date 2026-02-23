Introduction

Figure majeure de l’arène sénégalaise, Makane Mbengue s’impose aujourd’hui comme l’un des piliers les plus influents de la lutte avec frappe. Héritier d’un nom emblématique, il a su perpétuer, avec rigueur et discrétion, l’œuvre entamée par son père, Gaston Mbengue, dont la contribution à l’essor de la discipline demeure inestimable.

Un héritage assumé avec responsabilité

Pendant plus de trente ans, Gaston Mbengue a marqué de son empreinte l’histoire de la lutte sénégalaise. À une époque où les sponsors étaient quasi inexistants et où les moyens faisaient défaut, il a contribué, avec détermination, à structurer et professionnaliser ce sport profondément enraciné dans la culture nationale.

À son décès — que son âme repose en paix — son fils Makane Mbengue a repris le flambeau. Loin des polémiques et des projecteurs tapageurs, il a su maintenir le cap avec sérieux, compétence et intégrité, consolidant ainsi la réputation bâtie par son père.

Louga, berceau d’un parcours

Originaire de Louga, Makane Mbengue entretient un lien fort avec cette ville qui a façonné son identité et accompagné son ascension. C’est dans cette localité qu’il a progressivement bâti sa réputation et consolidé ses activités, s’imposant comme un acteur économique et sportif respecté.

Une influence silencieuse mais déterminante

Si Modou Lô est aujourd’hui désigné comme le « Roi des arènes » pour ses performances sportives, certains observateurs estiment qu’un autre acteur exerce une influence tout aussi déterminante, sinon davantage, dans l’ombre des combats : Makane Mbengue.

Promoteur stratégique, fin négociateur et gestionnaire avisé, il a su battre des records organisationnels sans tambour ni trompette. Son action, souvent discrète, n’en demeure pas moins décisive pour la vitalité du secteur. Malgré les critiques et les charges parfois lourdes venues de ses détracteurs, il poursuit son engagement sans dévier de sa ligne de conduite.

Une trajectoire sans controverse

Depuis sa prise de responsabilités, Makane Mbengue ne s’est retrouvé mêlé à aucune affaire judiciaire ni à aucun scandale financier. Ni accusations d’escroquerie, ni contentieux fiscal, ni litige douanier ne sont venus entacher son parcours. Cette constance dans la probité contribue à renforcer son image d’homme d’affaires rigoureux et respectueux des règles.

Par ailleurs, plusieurs témoignages soulignent son soutien discret mais réel aux lutteurs en difficulté. Sans publicité excessive, il apporterait une assistance financière et morale à ceux qui traversent des périodes complexes, fidèle en cela à l’esprit de solidarité qui caractérisait également son père.

Un engagement pour le développement de la lutte

Makane Mbengue aurait pu choisir de se retirer après avoir assuré l’avenir de sa famille grâce aux bases solides posées très tôt sous l’orientation de Gaston Mbengue. Pourtant, il continue d’investir son énergie et ses ressources dans le développement de la lutte sénégalaise.

Son ambition dépasse les intérêts individuels : elle s’inscrit dans une dynamique de structuration, de professionnalisation et de rayonnement international de ce sport traditionnel devenu un véritable secteur économique.

Un acteur à préserver

Dans un environnement souvent marqué par les rivalités et les tensions, Makane Mbengue apparaît, aux yeux de ses partisans, comme un acteur à protéger et à valoriser. Son engagement constant pour l’avancement de la lutte sénégalaise et sa contribution à l’économie sportive nationale font de lui une personnalité incontournable de l’arène contemporaine.

Par Babacar Mbengue