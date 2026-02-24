Du combat à la gestion…Pastef rattrapé par les pièges du pouvoir

Alors que le Sénégal entre dans une phase cruciale de consolidation de ses réformes, le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) fait face à ses premiers démons internes. Dans la banlieue dakaroise, les tensions entre responsables locaux exposent les fissures d’une formation politique mise à l’épreuve de l’exercice de l’État.

À Keur Massar, le bastion des « Patriotes » vacille sous les coups de boutoir d’une querelle interne opposant le Dr Seydou Diallo à Waly Diouf Bodian. Ce duel fratricide, exposé sans fard devant les caméras, marque une étape charnière pour le PASTEF, désormais confronté à l’épreuve de la gestion du pouvoir et de ses inévitables appétits de positionnement.

Cette situation illustre parfaitement ce que les politologues nomment le « syndrome du parti au pouvoir ». Après des années de lutte acharnée dans l’opposition, où l’unité était le seul rempart contre l’adversité, l’accès aux responsabilités semble avoir libéré les ambitions individuelles. Sur le terrain, la légitimité ne se décrète plus par le seul sacrifice militant, mais se dispute désormais à travers des accusations d’« arrivisme » et des batailles d’influence qui fragmentent la base.

Les récentes sorties médiatiques fustigeant ceux qui auraient « transhumé » avant de rejoindre la barque victorieuse traduisent une méfiance croissante entre les « pionniers » de la première heure et les ralliés de la dernière chance. Cette distinction entre la pureté militante et l’opportunisme présumé crée une ligne de fracture dangereuse, capable de paralyser l’action locale du gouvernement au profit de joutes oratoires stériles et de règlements de comptes publics.

Pourtant, cette guerre des chefs intervient à un moment où le pragmatisme devrait primer sur l’ego. Le parti, colonne vertébrale du régime actuel, ne peut ignorer que les relations avec ses partenaires de la coalition Diomaye Président sont déjà soumises à rude épreuve. S’offrir le luxe d’une division interne alors que les équilibres alliés sont précaires relève d’une prise de risque politique majeure, susceptible de fragiliser l’ensemble de l’édifice étatique.

Il est impératif pour les militants de se souvenir que leur force a toujours résidé dans leur cohésion organique. L’union n’est pas seulement un slogan de campagne, c’est l’unique garantie de survie face à une opposition qui observe, avec une gourmandise non dissimulée, ces premiers signes de décomposition locale. La chute des grands partis au Sénégal a souvent commencé par ces petites fissures départementales que l’on a négligé de colmater à temps.

À l’approche des prochaines échéances électorales, l’enjeu dépasse largement les frontières locales. Chaque mot d’ordre contesté, chaque légitimité bafouée est une munition offerte à l’adversaire. Les électeurs, qui ont placé d’immenses espoirs dans la rupture promise, pourraient s’agacer rapidement de voir les promesses de transformation sociale éclipsées par des querelles de leadership et des démentis officiels sur la structuration du parti.

Le recadrage opéré par les structures de jeunesse, niant à certains cadres leur titre de coordinateur, ajoute une couche de complexité à un imbroglio déjà dense. Cette remise en cause publique des hiérarchies témoigne d’une crise de commandement qui nécessite une intervention urgente et ferme de la direction nationale. Sans un arbitrage clair et respecté, le mouvement risque de s’enferrer dans une guerre d’usure médiatique contre-productive.

La discipline de parti, pierre angulaire de la doctrine de l’organisation, doit redevenir le socle de l’engagement. Il est crucial que les responsables comprennent que la proximité avec le sommet de l’État n’autorise aucunement le séditionnisme local. Le projet de transformation nationale ne pourra se concrétiser si les chevilles ouvrières passent plus de temps à s’entredéchirer qu’à vulgariser les réalisations gouvernementales auprès des populations.

Le PASTEF est à la croisée des chemins. Sa capacité à transcender ces ego et à retrouver le sens de l’intérêt collectif déterminera sa pérennité au sommet. Pour les patriotes, le message est limpide : se diviser aujourd’hui, c’est préparer la défaite de demain. L’histoire politique sénégalaise est un cimetière de partis qui se croyaient invincibles avant que l’orgueil et les rivalités ne les consument de l’intérieur.

