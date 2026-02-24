Horreur…une jeune fille de 16 ans poignardée de 4 coups de couteau

Les faits se sont déroulés le 12 février à Malzéville, en Meurthe-et-Moselle.

Une jeune fille de 16 ans se trouvait dans les parties communes de son immeuble lorsqu’elle a été poignardée à quatre reprises.

L’adolescente a été transportée dans un état critique à l’hôpital.

Très rapidement, les soupçons se sont portés sur son ex petit-ami.

Ce jeune homme a été interpellé par les forces de l’ordre à sa descente du train, en gare de Champagne-Ardenne TGV.

L’auteur présumé des coups de couteau a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre.

Source : F D