Horreur…une jeune fille de 16 ans poignardée de 4 coups de couteau

Les faits se sont déroulés le 12 février à Malzéville, en Meurthe-et-Moselle.
Une jeune fille de 16 ans se trouvait dans les parties communes de son immeuble lorsqu’elle a été poignardée à quatre reprises.
L’adolescente a été transportée dans un état critique à l’hôpital.
Très rapidement, les soupçons se sont portés sur son ex petit-ami.
Ce jeune homme a été interpellé par les forces de l’ordre à sa descente du train, en gare de Champagne-Ardenne TGV.
L’auteur présumé des coups de couteau a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre.