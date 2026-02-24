La nature se rebelle avant le Déluge (Par Rassoul Ba)

Au début, personne n’ y prêtait attention. Pourtant les saisons étaient déréglées puis suivirent les hommes. L’été et le printemps, le masculin et le féminin se combinaient dans tous les sens.Tous les genres étaient confondus.

Les fruits qu’on cueillait en saison sèche, réapparaissaient pendant l’hivernage. Le genre humain se métamorphosait aussi.

Dans certains cercles, on appelait cela le progrés et la liberté.Le mot libertinage disparut du dictionnaire.

Des hommes insouciants bravaient la nature. Ils ne se fixaient pas de limite dans la perversion.

Les valeurs familiales étaient bafouées. Les bébés étaient conçus dans des éprouvettes. Des donneurs et des porteuses livraient la matière . Le laboratoire remplaçait la maternité. On fabriquait des mutants.

Les forêts reculaient devant les tronçonneuses. Les océans se vidaient. L’atmosphère était devenue irrespirable. Le business de l’oxygène florissait. Les pauvres étaient asphyxiés.

Puis un matin, la terre trembla. Elle se déchira. Il plut beaucoup. La mer dévasta les côtes.

Les hommes de sciences, d ‘abord incrédules, finirent par l’admettre. Les écosystèmes réagissaient de manière coordonnée. Les graines dans le sol gérmèrent miraculeusement.

Dans les lieux où l’on s’aimait naturellement, l’humanité retrouva à nouveau sa dignité. Les déviants moururent moralement et socialement.

On comprit alors que la nature ne punissait. Elle rétablissait l’ordre.

Chaque acte de déviance ou de destruction avait une réponse divine. Un coup de semonce.

On redécouvrit les cycles naturels comme un don de Dieu.

Les éléments de la nature cessèrent d’être vindicatifs.

Désormais chaque génération sait qu’il y a une ligne rouge invisibile mais réelle avant le Déluge.

Les mémoires de Njoob Jaara.