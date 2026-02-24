Sonko sur l’homosexualité : «C’est le premier projet de loi que je porte moi-même, et je l’assume »

Face aux députés, ce mardi, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé avoir officiellement transmis le projet de loi criminalisant l’homosexualité à l’Assemblée nationale. Interpellé par le député Abdou Mbow (groupe Takku Wallu, opposition) sur ses promesses de campagne et sur les risques sanitaires liés à la transmission du VIH, Ousmane Sonko n’a pas fait dans la demi-mesure. Sous les applaudissements nourris de ses partisans, le Premier ministre a confirmé avoir saisi, dès hier, le président de l’Assemblée nationale pour le dépôt du texte législatif.

«C’est le premier projet de loi que je porte moi-même, et je l’assume », a-t-il martelé à la tribune. Par cette déclaration, le chef du gouvernement entend couper l’herbe sous le pied d’une opposition qu’il accuse de vouloir « politiser » le débat pour plaire à des soutiens extérieurs. Pour lui, le débat est clos pour ses détracteurs : ceux qui l’accusent de reculer sur cette question sont désormais, selon ses mots, « disqualifiés ».

Anticipant les réactions internationales, Ousmane Sonko a dénoncé les manœuvres de l’opposition qui, selon lui, courtisait « leurs maîtres occidentaux et les lobbys » en agitant l’épouvantail de la répression.