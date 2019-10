Moussa Ndiaye réelu pour un mandat de 4ans

L’association des éducateurs et entraineurs du Sénégal a réélu Moussa Ndiaye à la tête de Aeefs pour 4 ans.

Ceci a eu lieu lors de l’assemblée général organisée samedi dernier à Thiès. L a question de la formation était au cœur des débats.

Selon le président de la ligue régionale de football de Thiès Pape Sidy Lo qui s’est exprimé sur l’importance de la formation : « Les entraineurs sont aujourd’hui en train de faire accepter que la formation soit le levier de la performance. En un moment donné, chacun s’essayait à tout. Du coup, on avait aucune certitude sur les résultats ».

Dans le même sens, Moussa Ndiaye estime que l’on peut ne pas avoir des jeunes formés et prétendre à un développement du football : » c’est pourquoi la formation a toujours été un crédo pour l’Aeefs. Moi même je me réclame un produit de l’association des entraineurs , celle qui m’a formé et mis dans les circuit. Donc il me reviens de transmettre aux jeunes collègues ce que l’association m’a donné » soutien monsieur le président .

Cependant, il lance un appel pour que les session de formation soient rapprochées mais aussi qu’elles soient cumulées à un monotoring pour confirmer cette formation.