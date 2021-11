Moussa Taye : « Macky nous a habitué à des manœuvres politiciennes »

Le conseiller politique de Khalifa Sall n’est pas du tout convaincu par les explications de la mouvance présidentielle à propos du retour du poste de Premier ministre. Moussa Taye estime que le président Macky SALL est dans une logique politique.

« Quand j’entends le ministre d’Etat Madior Fall justifier cette décision, après avoir défendu la suppression du poste. Cela prouve que nos dirigeants n’ont aucune conviction et sont uniquement dans la logique de plaire au prince. Dans tous les cas, le président Sall nous a habitué à des manœuvres politiciennes depuis 2012. Il n’a aucune vision malgré les pompeuses déclarations et les différents programmes. Il est dans le tâtonnement et dans l’errance », observe-t-il pour Vox Populi.

A en croire Moussa Taye, repris par Walf, tout ce que Macky Sall « entreprend entre dans le registre des combines, subterfuges et des stratégies pour se maintenir au pouvoir ». Seulement, avertit-il, « les Sénégalais ont découvert son jeu et ne se laisseront plus abuser.

Abordant l’arrestation de Barthelemy Dias lors de son Dox Mbok, Moussa Taye tire à boulets rouges sur le ministre de l’Intérieur, le candidat Diouf Sarr et le commissaire de Dieuppeul qui font preuves de « ridicule, d’intolérance et de zèle ».