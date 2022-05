Moussa Taye : « Sur la liste nationale de Yewwi, Khalifa Sall est responsable »

Le 31 juillet prochain, les sénégalais vont choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale. Cependant, quelques anomalies ont été notés dans certaines listes. C’est le cas de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar.

Ainsi, certains observateurs pensent que Khalifa Sall est à l’origine du rejet de la liste de la coalition de l’opposition à Dakar. Invité du Jury du Dimanche, son conseiller politique a apporté quelques éclairages par rapport à cela. Moussa Taye puisque c’est de lui qu’il s’agit a d’abord demandé de distinguer la liste de Taxawu Dakar et la liste nationale de Yewwi.

« Sur la liste nationale de Yewwi, Khalifa Sall est entièrement responsable. Il l’assume et il n’a pas tort. Simplement parce que cela découle d’un mandat qu’il avait reçu de ses pairs au niveau de la conférence des leaders. Dans le mandat qui était absolu et impératif, Yewwi l’avait demandé de réfléchir, de faire la liste nationale. Maintenant après la liste qui, je le rappelle n’est pas encore officielle, Khalifa a été attaqué, calomnié etc. Les leaders se sont désistés ou même démissionnés », a-t-il dit sur les ondes de la Iradio, reprise par Emedia.

A l’en croire lorsqu’on a confié la mission à Khalifa Sall, il avait des craintes. « Je me suis dit que Khalifa Sall au nom de l’unité et de l’équilibre allait sacrifier Taxawu Sénégal. Et c’est le cas parce que Taxawu Sénégal est très frustré. Imaginez-vous que sur les 20 premiers investis Taxawu n’a que trois positions à savoir la 4e, la 9e et la 19. Tous nos cadres sont relégués après la 25e place. Il a essayé de faire un jeu d’équilibre pour que les partis les plus importants soient présents. Mais aussi, il a fait un dosage pour que les autres leaders des autres partis puissent figurer sur la liste », a-t-il analysé.

Sur la faiblesse de Khalifa Sall, Moussa Taye reconnaît qu’effectivement il y’a eu un retard sur la liste de Khalifa Sall à Dakar. « Sonko l’avait dit d’ailleurs. Il a dit que Khalifa avait tardé à choisir. C’est vrai il a tardé à choisir mais pas par manque de courage ni par faiblesse. C’est essentiellement dû au mode de fonctionnement de Taxawu Sénégal. Ce que je retiens c’est qu’il n’y a pas d’acte de sabotage de la liste. La deuxième, il n’y a pas de complot contre qui que ce soit y compris Barthelemy Dias. La troisième chose c’est que je réitère mon soutien à notre camarade Saliou Sarr. Et aussi, je dois dire qu’il n’y a aucun malaise entre Khalifa Sall et Barthelemy Dias », a également déclaré Moussa Taye.