Moustapha Diakhaté : « Ne laissons pas Macky Sall abîmer la République »

Autrement dit à zéro heure, ce 17 janvier 2021, aucune personne vivant dans les régions de Dakar et Thiès ne peut plus être ni verbalisée ni être arrêtée en vertu du décret n° 2021-01 du 05 janvier 2021 proclamant l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu sur toute l’étendue des régions de Dakar et Thiès.