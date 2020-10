Moustapha Gueye au chevet des populations de Diourbel Tock

Deux tonnes de riz pour appuyer ces braves citoyens de Diourbel TOCK. De par cet acte grandiose et noble à la fois le Dg Moustapha Gueye continue non seulement à traduire les désirs et volontés de son mentor Son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République mais aussi s’occuper, aider et assister ses concitoyens.

Le Dg Moustapha Gueye agit sur tous les quartiers et villages environnants de Diourbel, des hôpitaux, des sanitaires, des assistances médicales, des emplois protégés, des vivres, des constructions enfin des vivres voilà en somme les grandes lignes des actions que le Dg du Crous de Bambey accomplit avec simplicité et sobriété.