Moustapha Niasse aux Députés: « nous devons nous accepter… »

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a choisi la fin du marathon budgétaire pour sermonner ses collègues députés dont certains se sont illustrés de la plus piètre manière lors de cette session sur fond d’échanges houleux.

D’emblée, Moustapha Niasse leur a fait savoir que c’est la diversité des idées, la diversité des opinions qui fait la démocratie de l’Assemblée nationale. Mieux, il estime que les députés sont complémentaires d’autant que s’il n’y avait pas d’opposition à l’Assemblée nationale, les débats seraient ennuyants.

« Nous devons nous accepter mutuellement. Nous sommes tous à égalité. Mais, chacun vient avec ses idées. Lorsqu’on reste assis pendant deux, trois ou quatre heures, l’organisme produit une substance que l’on appelle l’adrénaline. Ce n’est pas pour rien qu’on vous distribue tout le temps des bouteilles d’eau. Quand l’adrénaline monte et qu’on boit de l’eau, le métabolisme baisse.

C’est pour ça qu’on vous distribue tout le temps de l’eau. Et ça c’est pour que nous retrouvions l’équilibre nécessaire, pour que l’être humain voit son génie et revienne avant les passions, les colères et l’énervement », a expliqué Moustapha Niasse. Qui demande aux parlementaires d’être conscients de leur mission d’élus du peuple car, rappelle-t-il : « le peuple nous écoute, le peuple nous entend, le peuple nous regarde et le peuple nous voit ».