Naples prêt à se séparer de Kalidou Koulibaly

Le Président de Naples est maintenant prêt à se séparer de son défenseur central, Kalidou Koulibaly. Aurelio De Laurentiis, après avoir longtemps et très souvent ces dernières années retenu son défenseur international sénégalais, semble changer d’avis.

A un an de la fin de son contrat et se trouvant dans le viseur d’un club comme le FC Barcelone, le capitaine des Lions a vu le patron du club napolitain lui ouvrir la porte d’un départ lors de la prochaine période de transferts. « Koulibaly est un symbole du Napoli, mais je ne peux pas le forcer à rester. S’il ne veut plus être notre symbole, il doit décider. On veut qu’il reste, mais on ne peut pas le forcer », a reconnu De Laurentiis ce vendredi devant la presse locale.