Naufrage d’une vedette de la Marine : Trois marins portés disparus

Une vedette de la Marine nationale sénégalaise a chaviré ce mercredi 12 février 2026 aux environs de 9 heures, à l’embouchure du fleuve Sénégal, selon un communiqué publié par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).

D’après les premières informations officielles, l’embarcation effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a été confrontée à une forte houle, consécutive à une dégradation des conditions météorologiques. Les circonstances exactes de l’accident restent à préciser.

Le bilan provisoire communiqué par les autorités militaires fait état de dix marins secourus. En revanche, trois militaires sont actuellement portés disparus. L’épave de la vedette a été récupérée, facilitant ainsi le travail des équipes d’intervention. Les opérations de secours se poursuivent activement afin de retrouver les trois disparus.

La DIRPA assure que toutes les ressources nécessaires sont engagées pour maximiser les chances de succès des opérations en cours.