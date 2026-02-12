Chambre d’accusation : Liberté provisoire confirmée pour Farba Ngom

Suite à l’appel interjeté par le parquet financier contre l’ordonnance de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire accordée à Farba Ngom par le juge Diarré, l’affaire a été examinée, ce jeudi, devant la chambre d’accusation financière. L’audience s’est tenue en présence des avocats du maire de Agnam (Matam), Me Baboucar Cissé et autres et du parquet général.

Selon les informations de Seneweb, la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance rendue par le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire et financier (PIJ). Par conséquent, Farba Ngom sera libre si le parquet n’introduit pas un recours en cassation.