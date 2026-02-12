Cyberattaque : L’alerte de Nicolas Bassène

LA CYBERATTAQUE RÉCURRENTE ADMONESTE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE DU SÉNÉGAL

« Qui détient l’information numérique, détient le pouvoir et par ricochet le monde »

Nicolas Silandibithe Bassène

Depuis 2024, le Sénégal enregistre une montée en puissance de la cyberattaque. Ces attaques redoutables ciblent particulièrement les infrastructures critiques et les sites gouvernementaux. L’accru de ce phénomène expose le pays à des menaces aux conséquences fâcheuses. Vu le risque inhérent et les fâcheuses conséquences pouvant y découler, renforcer notre protection numérique serait gage d’une véritable souveraineté.

Au Sénégal tout est urgence. Dans ce contexte de tout urgence, des voix s’amusent à nous plonger dans des calculs sournois, dans des diatribes funestes, dans des comportements labyrinthiques et dans des récupérations risibles à dessein narcissique.

En effet, au moment où le pays subi les affres des cybercriminels, la politique politicienne se complait dans des enfantillages. Au moment où la souveraineté numérique chancelle, la politique politicienne brille par ses frasques mettant l’essentiel ailleurs. L’essentiel de ce Sénégal d’aujourd’hui et du futur réside dans sa souveraineté numérique : qui détient l’information numérique détient le pouvoir.

Mais qu’est-ce la souveraineté numérique ? En résumé, la souveraineté numérique n’est rien d’autre que la capacité d’un État ou d’une organisation à garder le contrôle sur ses infrastructures, ses données et ses technologies clés, sans dépendance excessive à des acteurs extérieurs. Ne se limitant uniquement pas à la protection informatique, elle englobe également l’indépendance technologique, la maîtrise des chaînes numériques, la gouvernance des données et la résilience des secteurs critiques (énergie, défense, santé) et s’impose comme une défense essentielle contre l’espionnage et les manipulations.

Or, le Sénégal, bien que des efforts se font sentir, demeure très exposé. D’ailleurs les attaques des institutions publiques (DAF, DGID, Senum SA) et le secteur privé, avec des méthodes sophistiquées comme les rançongiciels, le phishing, et les attaques DDoS l’atteste. Ces menaces, incluant l’exfiltration massive de données sensibles (données biométriques), visent le gain financier et la paralysie des infrastructures numériques. Ces auteurs utilisent plusieurs procédées telles que : les Rançongiciels (Ransomware) : Des groupes de hackers bloquent les systèmes informatiques d’institutions tel le cas de la DGID ou la DAF), l’hameçonnage (Phishing) par de faux e-mails ou SMS visant à voler des informations personnelles et bancaires, les attaques par déni de service (DDoS) qui ciblent des sites d’information, SeneNews, Seneweb, Dakaractu en ont fait les frais. Ce procédé vise des services en saturant les serveurs pour les rendre inaccessibles. Autre méthode, le Vol de données et le Cyberespionnage par l’exfiltration de données biométriques et administratives sensibles, comme les attaques récentes contre la DAF où 139 téraoctets de données. L’extorsion et fraudes en ligne aussi sont utilisés par ces malveillants à travers le chantage à la webcam, l’escroquerie, les chevaux de Troie (Trojan) et les attaques sur mots de passe…Ils constituent des logiciels malveillants puissants qui s’installent discrètement pour espionner ou voler des accès.

En effet, avec ces procédées sophistiquées utilisées, le Sénégal et les sénégalais sont-ils réellement préparés ? Revisiter les statistiques on tenterait de répondre par la négativité. Ainsi, en 2024, une étude menée par l’Observatoire de la Cybersécurité du Sénégal (OCS) révèle que 75 % des entreprises sénégalaises ont été touchées par des cyberattaques, (Source : OCS, 2024), Le Sénégal dans le top 5 des pays les plus exposés au phishing (Source : Kaspersky, 2024), 80 % des Sénégalais ignorent les bases (Source : Ministère de la Communication et de l’Économie Numérique, 2024), les cyberattaques ont coûté à l’économie sénégalaise environ 120 millions de dollars, soit près de 0,4 % du PIB du pays (Source : PNUD, 2024)

Ces statistiques nous donnent des frissons et démontrent à quel point il est crucial d’agir car la cybersécurité est un acte de souveraineté fondamental. À cet égard, nos gouvernants ont une double mission celle de protéger leurs propres données et de veiller à ce que les données des acteurs privés (entreprises, population, …) soient préservées et sécurisées également. Pour y arriver, l’État du Sénégal doit rester maître de son destin numérique, protégeant ses intérêts, ses entreprises et ses citoyens en développant la cybercriminalité. Car dans ce contexte de numérisation croissante de l’économie mondiale, la souveraineté numérique est devenue un enjeu majeur pour garantir la sécurité, la confidentialité et la résilience face aux changements permanents.

En somme, face à la montée en puissance des attaques, le Sénégal doit agir maintenant en investissant plus dans des infrastructures sécurisées, de former les citoyens et de mettre en place des politiques publiques efficaces tout en faisant de la cybersécurité une priorité nationale pour mieux se préparer aux défis de demain. C’est cela être dans l’essentiel contrairement à ces groupements d’intérêts sous le pseudo de coalition politique qui ne valent rien. Les enjeux sont cruciaux et le Sénégal à travers ses dirigeants doit consacrer toute leur énergie pour l’intérêt majeur.

Nicolas Silandibithe Bassène