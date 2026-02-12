Technologie et pouvoir : Boubacar Seye met en garde contre l’emprise de Starlink

Dans un communiqué récemment diffusé, Boubacar Seye, chercheur et consultant en migrations internationales, président d’Horizon Sans Frontières, attire l’attention sur les enjeux politiques et stratégiques liés à l’expansion de Starlink, le réseau satellitaire mondial développé par Elon Musk.

Présenté comme une solution innovante pour réduire la fracture numérique, Starlink offre la possibilité de connecter les zones les plus isolées. Mais pour Seye, cette avancée ne doit pas occulter une réalité essentielle : toute technologie qui touche à l’information et aux communications est profondément politique.

Il souligne que confier un tel levier à une entreprise privée, sans contrôle démocratique effectif, expose les États, notamment africains, à une dépendance stratégique préoccupante. L’inquiétude est renforcée par les prises de position publiques de son fondateur, Elon Musk, dont certaines décisions unilatérales ont déjà eu des conséquences géopolitiques majeures.

« La question n’est pas de savoir si Starlink est performant, mais qui contrôle, qui décide et selon quelles valeurs », insiste Boubacar Seye. Pour lui, l’innovation ne doit pas se développer au détriment des droits fondamentaux et de la souveraineté nationale. Il appelle à des garanties claires : transparence, cadre juridique strict, contrôle public et respect des droits humains.

Dans un contexte où la connectivité devient un enjeu stratégique mondial, Seye invite à la prudence. L’Afrique et les pays du Sud, affirme-t-il, ne doivent pas devenir des terrains d’expérimentation pour un pouvoir technologique déconnecté des exigences démocratiques.

Cet appel à vigilance replace le débat sur Starlink au cœur des préoccupations politiques et éthiques : le progrès technologique, rappelle Seye, ne peut se faire au prix de la liberté et de la souveraineté.