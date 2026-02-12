Ansoumana Dione : « Macky Sall est une personnalité que Dieu a béni pour l’éternité

Macky SALL, un destin royal ! (Par Ansoumana DIONE)

Le Président Macky SALL est une personnalité que Dieu, Le Tout Puissant Seigneur, a béni pour l’éternité. Pour ceux qui connaissent sa mère, elle a toujours été une femme courageuse qui travaillait pour soutenir ses enfants qu’elle a éduqués sur les valeurs fondant notre société dont le courage, l’amour du prochain, le pardon et la persévérance, entre autres. Son parcours élogieux, plein d’enseignements, d’abord aux côtés du Président Abdoulaye WADE et durant son magistère, après avoir succédé à la surprise générale à son seul mentor et en même temps son père en politique, prouve surtout que cet homme possède déjà un soutien de taille, celui de Dieu qui récompense toutes les mères disposant d’un parcours digne, exceptionnel, si bien reconnu et avéré.

L’ancien Président Macky SALL restera éternellement le premier chef d’Etat au Sénégal à avoir transmis ainsi le pouvoir, de façon très démocratique et transparente, à la suite d’une élection présidentielle qu’il a tenue sans y prendre part. Aujourd’hui, c’est cette grande figure très amblématique du champ politique sénégalais, connue pour son calme légendaire, son sens élevé du respect et ses réelles qualités intrinsèques d’homme d’Etat que l’humanité toute entière porte son espoir pour occuper le poste important et stratégique de Secrétaire Général de la prestigieuse Institution mondiale que demeure et reste l’Organisation des Nations Unies (ONU). Après le Président Abdou DIOUF, qui a été élu à la Francophonie, ce sera au tour du Président Macky SALL d’être honoré.

Que chacun se le tienne pour dit et dès à présent. Rien et personne ne pourra s’y opposer, le Président Macky SALL, Secrétaire Général de l’ONU, si son destin le veut. C’est pourquoi, cette éventuelle nomination qui ne fera que honorer le Sénégal qui restera éternellement une si grande nation, vu le rôle essentiel qu’il a toujours joué dans la marche du monde. A mon avis, son Excellence Macky SALL n’aura pratiquement pas de difficulté pour être choisi à la tête de cette Institution internationale, le tour du continent africain étant arrivé à nouveau. Ce ne serait pas intelligent de ne pas accompagner cette candidature qui est celle de l’Afrique, en particulier et du monde entier, de façon générale. Au Sénégal, il a le soutien des malades mentaux pour ce poste à l’ONU.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)