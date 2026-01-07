Navire saisi : La Russie exige le retour rapide de ses marins retenus par les États-Unis

La Russie a demandé mercredi aux Etats-Unis d’assurer le « retour rapide » dans leur pays des membres d’équipage russe se trouvant à bord du navire « saisi » dans l’Atlantique Nord, dans le cadre du blocus américain visant des pétroliers liés au Venezuela.

« Nous exigeons de la partie américaine qu’elle leur assure un traitement humain et digne, qu’elle respecte scrupuleusement leurs droits et leurs intérêts, et qu’elle ne fasse pas obstacle à leur retour rapide dans leur patrie », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, cité par l’agence de presse TASS, sans préciser combien de Russes se trouvent à bord.

Source : AFP