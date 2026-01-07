Nécrologie : Disparition de Seydou Madani Sy

Le Sénégal est en deuil. Seydou Madani Sy, ancien recteur, ancien ministre, ancien Médiateur de la République et ancien membre de la CNRI n’est plus ! Une figure marquante de l’administration et de la vie publique sénégalaise s’est ainsi éteinte, laissant derrière elle le souvenir d’un homme d’État au parcours riche et engagé.

Tout au long de sa carrière, Seydou Madani Sy a occupé de hautes fonctions avec rigueur, discrétion et un sens aigu du service public. Dans l’enseignement supérieur, au sein du gouvernement, comme dans ses missions de médiation républicaine, il s’est distingué par son attachement aux valeurs de dialogue, de justice et de stabilité institutionnelle. Son engagement au service de la Nation aura durablement marqué les institutions qu’il a servies.