NBA: Shaquille O’Neal offre une maison à un enfant paralysé

Shaquille O’Neal, légende du basket américain, est, depuis la fin de sa carrière, engagé contre les violences armées. L’ancien pivot des Lakers de Los Angeles vient de se distinguer en achetant une maison à un enfant de 12 ans, victime d’une fusillade et paralysé.

Shaquille O’Neal, à la retraite depuis 2011, vient peut-être de réaliser l’une de ses plus belles actions. L’homme de 47 ans vient d’acheter une maison à Isaiah Payton, un garçon d’Atlanta de 12 ans, paralysé par une fusillade. Le jeune homme a été blessé par balle à la poitrine alors qu’il n’était pas visé.

« Il s’agissait d’un acte de violence téméraire, sans coeur et lâche qui a changé à jamais la vie d’un enfant de 12 ans et de sa famille », déclarait le chef de la police d’Atlanta. Une affaire qui a ému la légende du basket Shaquille O’Neal, engagé contre la violence armée.

« Cela aurait pu être mon fils »

Toujours hospitalisé, le jeune Isaiah ne pouvait sortir que si sa famille trouvait le moyen de l’installer au premier étage de leur immeuble, comme le rapporte la CNN. « J’étais en train de regarder l’histoire et c’est juste triste. Cela aurait pu être n’importe lequel d’entre nous. Cela aurait pu être mon fils. Nous avons trouvé une maison pour lui à College Park, c’est une belle région », a réagi Shaquille O’Neal, qui a décidé de réagir en offrant une maison à la famille.

« Je vais aussi lui donner des meubles, une télévision et lui payer son loyer pendant un an pour l’aider à se relever », a poursuivi le « Shaq », qui réalise cette action avec l’aide de l’entreprise Papa John’s, des pompiers d’Atlanta et du maire de la ville. De son côté, la police continue d’enquêter et a arrêté un suspect cette semaine.