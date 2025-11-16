Ngabou : Il perd tout sur 1Xbet et invente une agression pour tromper son père

Un fait pour le moins insolite a récemment secoué Ngabou, localité située à une dizaine de kilomètres de Mbacké. Envoyé par son père pour effectuer un dépôt sur son compte Wave, Baye Cheikh Diop a détourné l’argent sur le chemin du retour pour parier sur la plateforme en ligne 1Xbet. Il a perdu la totalité des 60 000 F CFA en quelques instants, selon Seneweb.

Paniqué à l’idée de révéler la vérité, le jeune homme a monté une véritable mise en scène. Il a d’abord prétendu avoir égaré le téléphone de son père, avant d’affirmer, une fois à la maison, avoir été victime d’une agression.

Deux habitants de la localité ont cependant retrouvé le téléphone. Après avoir été contactés par son propriétaire, ils ont entrepris de le lui restituer. À leur grande surprise, ils ont été accusés à tort d’être les auteurs de la supposée agression et conduits devant les gendarmes de Mbacké. Le tribunal de grande instance de Diourbel les a finalement innocentés et relaxés.

L’affaire a été éclaircie grâce aux résultats d’une réquisition adressée à la direction de Wave, qui ont permis d’établir que Baye Cheikh Diop avait utilisé les fonds pour jouer sur 1Xbet. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol et accès frauduleux à un système informatique.

À l’issue de l’enquête menée par la gendarmerie de Mbacké, il a été déféré vendredi dernier au parquet de Diourbel.