Crise économique au Sénégal : Seydi Gassama dénonce « l’héritage catastrophique » laissé par l’ancien régime

La situation économique du Sénégal qui est confronté à une grande vulnérabilité financière, continue de faire l’objet de vives discussions au sein de la classe politique et sociale. L’une des dernières réactions en date est celle de Seydi Gassama, défenseur des Droits humains et directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal.

Dans une tribune, Seydi Gassama a encouragé le duo Diomaye et Sonko, sans les citer nommément, avant de tacler l’ancien président Macky Sall. «Il est indécent de faire passer ceux et celles qui ont hérité de cette situation financière catastrophique, et qui veulent la gérer au mieux des intérêts du pays, pour des incompétents et présenter les auteurs pour des sauveurs qu’il faut appeler à la rescousse», a-t-il averti.

Le directeur exécutif de la section Amnesty International Sénégal a aussi estimé que le pays ne «sortira pas de la situation actuelle sans des sacrifices», avant de préciser que ceux-ci «doivent être faits par l’Etat et par chaque citoyen et citoyenne, quelle que soit sa situation sociale».

Les propos de Seydi Gassama s’inscrivent dans un contexte de crise économique aigue, où les autorités sénégalaises ont du mal à conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI), après des révélations de l’Administration Faye sur l’affaire de «la dette cachée».

Face à tous les acteurs politiques de l’opposition qui appellent Macky Sall à la «ressource», le défenseur des droits humains estime qu’il ne faut pas s’y tromper, car «le niveau d’endettement actuel, qui risque de remettre le pays sous les fourches caudines du FMI et de la Banque Mondiale résulte de l’imprudence, pour ne pas dire de l’incompétence» du régime précédent.

Source : Pressafrik