Le Président Diomaye participe à la randonnée pédestre clôturant la Semaine des Forces armées

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, également Chef suprême des Armées, a pris part ce dimanche matin à la randonnée pédestre organisée en clôture de la Semaine des Forces armées. L’édition de cette année était placée sous le thème : « Les Forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ».

Au côté du ministre des Forces armées, du Chef d’État-major général des Armées et de plusieurs autorités militaires, le chef de l’État a partagé un moment de cohésion et de proximité avec les personnels des Forces de défense et de sécurité. Cette activité sportive a permis de mettre en lumière l’engagement constant de l’Armée dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, premier événement olympique organisé sur le sol africain.

Inscrite désormais dans l’agenda républicain, cette randonnée se tiendra chaque premier dimanche suivant la Journée des Forces armées. Elle se veut un symbole de résilience, de discipline et de mobilisation, valeurs incarnées par les Forces de défense et de sécurité, qui joueront un rôle central dans l’accueil, la sécurisation et la réussite des JOJ Dakar 2026.

La Présidence de la République a salué cette initiative, rappelant qu’elle contribue à renforcer les liens entre l’Armée et la population. Elle a également réaffirmé l’importance du rôle des Forces armées dans la construction d’un Sénégal souverain, uni et résolument tourné vers l’avenir.