Pastef : Fadilou Keita appelle à une riposte politique coordonnée face aux attaques de Mimi Touré

Fadilou Keita, membre de PASTEF et Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a appelé à une réponse politique « forte et déterminée » face aux récentes prises de position de Mimi Touré, qu’il considère comme une tentative d’ingérence dans les affaires internes du parti.

Selon M. Keita, cette riposte doit être orchestrée par les sections communales de PASTEF, en étroite collaboration avec l’ensemble des responsables locaux — ministres, directeurs généraux, députés, présidents de conseil d’administration et cadres militants. L’objectif, précise-t-il, est de préserver la cohésion interne tout en opposant une résistance ferme aux attaques extérieures.

Au-delà de cette réaction immédiate, Fadilou Keita fixe déjà les perspectives politiques du parti. Il appelle à lancer dès à présent les préparatifs pour la candidature d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2029. À ses yeux, les élections locales de 2027 constitueront un indicateur déterminant pour mesurer les chances et la dynamique de cette future candidature.

Tout en reconnaissant que des divergences peuvent exister au sein du mouvement, il rappelle que les attaques venues de l’extérieur ne seront « jamais tolérées ».