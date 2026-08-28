Norvège : Le doyen des monarques européen est décédé à 89 ans

En Norvège, le Palais royal a annoncé ce vendredi le décès à 89 ans du roi Harald V. Si avant son décès il était le doyen des monarques d’Europe, ces dernières années, Harald V avait de sérieux problèmes de santé. Son fils Haakon, qui a assuré la régence à plusieurs occasions, conformément à la Constitution, devrait désormais lui succéder. Même dans la maladie, le roi avait toujours refusé de s’avouer vaincu, fidèle à la formule de son grand-père, considérant que l’on est roi « jusqu’à la mort ».