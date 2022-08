Dérèglement de la gouvernance +dérèglement climatique = Apocalypse…Par Alassane Kitane

« Il est plus facile de s’arranger avec sa mauvaise conscience qu’avec sa mauvaise réputation. » Friedrich Nietzsche

L’on savait depuis longtemps que les éléments de la nature interagissent en permanence, ce qui nous fait d’ailleurs postuler la notion de hasard lorsque la confluence voire la congruence de plusieurs conditions nous met dans l’impossibilité de déterminer immédiatement la cause principale. Aujourd’hui, nous découvrons que l’homme est également en parfaitement interaction avec son écosystème ; mieux, nous savons avec précision quelles sont nos actions qui agissent avec plus de nocivité sur la nature. Nos comportements déréglés par la course effrénée vers la consommation, et donc la surproduction, sont le miroir d’une gouvernance mondiale et locale totalement dysfonctionnelle et échappant au contrôle des citoyens. Il faut par conséquent faire preuve de Responsabilité à la fois individuelle et collective pour penser d’abord les questions environnementales (et par ricochet celle des inondations) et ensuite agir de façon consensuelle et efficiente.

Sous ce rapport, nous devons éviter d’appréhender la problématique des inondations sous le registre de la politique politicienne. L’expérience et l’histoire récente nous déconseillent de toute façon une telle posture. L’on se rappelle les inondations de 2005 et la façon dont l’opposition de l’époque les avait politisées pour mettre en mauvaise posture le régime libéral. En 2007 et années suivantes, c’est la revanche de la pluie : la plupart des grandes villes d’alors étaient sous l’administration des partis d’opposition. Ils arguèrent du manque de moyen et prétendirent que seul l’Etat central a les moyens de prendre à bras le corps cette crise. On connaît la suite : le pouvoir revint en 2012 à Benno Bokk Yakkar avec Macky Sall. Le résultat est là : malgré ses efforts, les inondations sont toujours d’actualité.

Ce pays ne peut pas manquer de techniciens, d’ingénieurs et de planificateurs capables de proposer des solutions durables. Il semble même que les solutions ont été déjà et depuis longtemps proposées, il ne manque que la volonté politique. L’occupation anarchique du territoire, l’iniquité dans le partage des ressources, etc. sont évoquées comme étant des causes parmi tant d’autres de la surpopulation de Dakar. Mais que faire maintenant ? Il se pourrait que la réponse soit contenue dans la culture et les traditions sénégalaises. Comment un pays où la notion de bois sacré est toujours opératoire peut-on rester aveugle à des solutions si évidentes ? Il faut que nous fassions nôtre l’adage qui veut que tout problème est potentiellement une opportunité. Pourquoi ne pas faire le pari de transformer Dakar en capitale écologique de l’Afrique ?

Certains quartiers dont le seul nom est évocateur d’inondations devraient purement et simplement être totalement ou partiellement démantelés et les habitants délocalisés ailleurs. La construction en hauteur (solution des Japonais) permettrait de concentrer beaucoup de populations vers le peu de terres qui restent encore dans le territoire du Cap-Vert. Les zones abandonnées pourront être doublement exploitées : d’abord y construire de grandes stations de pompage et de recyclage des eaux (il paraît que le recyclage des eaux, même usées, est deux fois moins cher que le dessalement de l’eau de mer !) ensuite la création de forêts urbaines et de parcs qui attireraient plusieurs milliers de touristes. Si la ville d’Atlanta a créé en 2021 une forêt urbaine (Urban Food Forest) dans le but de nourrir la ville, la région de Dakar où le maraichage fait désormais partie de la vie quotidienne des habitants devrait pouvoir faire quelque chose de ce genre. La solution de construction de grands conduits reliés à des stations de pompage pour dévier les eaux ruisselantes vers la mer a tout le temps été agitée, mais jamais cette piste n’a fait l’objet d’une étude sérieuse. De toute façon une solution qui utiliserait ces eaux pour créer des forêts et des lacs urbains (propices au tourisme) est plus féconde que celle qui se débarrasse d’une telle énergie au profit de la mer.

Les solutions radicales qu’il faut sont connues, mais elles requièrent un consensus national et une collaboration, voire synergie de plusieurs domaines (politique, science, technique, religion, économie, écologie, etc.). Quelques unités des Parcelles assainies, une partie de Cambérène et de Patte-d’oie, une partie de Waxxi naan, une bonne partie de Keur Massar, etc. sont des zones quo n’auraient jamais dues être habitées, du moins pas avec une telle densité. Il faut faire quelque chose et ça a un coût à la fois financier et humain très lourd. Politiquement ça peut coûter également cher, mais si l’on pense aux générations futures, les gains seront infiniment supérieurs aux pertes. De toute façon, l’irresponsabilité des générations actuelles, des politiques et de quelques citoyens qui, depuis sous Diouf, contournent le Cadastre et les Domaines pour acquérir illégalement des terrains, ne devrait pas mettre en péril la vie des générations futures. Il faut savoir faire de la prospection et engager des solutions amères aujourd’hui, mais douces dans quelques décennies.

