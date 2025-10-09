Nouveau champ de bataille…les chiffres relancent le duel Sonko-Macky

Les révélations fracassantes du gouvernement d’Ousmane Sonko sur l’état critique des finances publiques sénégalaises ont ravivé la confrontation politique avec l’ancien président Macky Sall. Plus d’un an après la passation de pouvoir, la guerre des chiffres sur la dette publique et le déficit budgétaire maintient l’ex-chef de l’État au cœur de l’actualité nationale. L’offensive du Premier ministre, dénonçant une gestion « opaque » et des « manipulations des comptes », n’a pas tardé à provoquer une réplique juridique du leader de l’APR.

Lors d’une conférence de presse tenue le 26 septembre 2024, Ousmane Sonko a exposé un tableau sombre, affirmant que le Sénégal est dans une situation bien plus grave que prévu, « un bâtiment en ruine ». Il a accusé l’ancienne administration de « corruption généralisée » et de falsification des données économiques présentées aux citoyens et aux partenaires internationaux. Les accusations sont lourdes : une dette publique atteignant 15 664 milliards de francs CFA (soit 87 % du PIB), un déficit budgétaire réel de 10 % du PIB en 2023, et surtout, 1 892 milliards de dettes jamais déclarées au Trésor public.

Le Premier ministre a également mis en cause l’utilisation d’une enveloppe de plus de 2 500 milliards de francs CFA sous le sceau du « secret défense », qualifiée de « carnage financier ». Ces chiffres, ainsi que les 300 milliards de francs CFA de dépenses intraçables, ont servi de socle à la dénonciation des anciens ministres des Finances, Amadou Ba et Moustapha Ba, tout en pointant du doigt l’ancien président Macky Sall comme le responsable politique final. Le nouveau régime, par la voix de son ministre de l’Économie, Abdourahmane Sarr, a souligné que cette opacité a conduit à une perte de confiance des institutions financières internationales, forçant le report de l’examen du dossier sénégalais par le FMI.

Face à la menace d’audits et de poursuites judiciaires pour mauvaise gestion, Macky Sall a choisi l’offensive juridique. L’ex-président refuse de voir son bilan économique, qu’il estime bâti sur des réformes solides, « sali par des chiffres manipulés ou des interprétations biaisées ». Il ne se contente pas de l’ombre, mais se positionne en défenseur de la transparence et de la régularité des comptes.

Le 7 octobre 2025, Macky Sall, par l’intermédiaire de son avocat Me Pierre-Olivier Sur, a adressé deux courriers officiels. Le premier au ministre des Finances, Cheikh Diba, et le second au président de la Cour des comptes, Mamadou Faye. L’objectif est clair : exiger la transmission du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur les comptes publics entre 2019 et mars 2024, document qui aurait été transmis à la Cour des comptes en septembre 2024.

L’ancien président dénonce le fait que ce rapport n’ait jamais été communiqué aux anciens responsables concernés, y voyant un manquement au principe du contradictoire. Il réclame un débat équilibré et une confrontation des points de vue, mobilisant pour cela des cabinets d’avocats et des experts financiers internationaux afin de procéder à une analyse indépendante et contradictoire des faits avancés.

Dans sa lettre adressée au président de la Cour des comptes, Macky Sall va plus loin. Il demande à Mamadou Faye de certifier la régularité du processus d’audit et la fiabilité des procédures suivies. Cette démarche stratégique vise à remettre en cause la méthodologie des investigations en cours, anticipant la sensibilité des informations et insistant sur le respect d’un cadre légal strict durant son magistère.

En maintenant Macky Sall dans les débats à travers des accusations précises et la menace d’une reddition des comptes, le nouveau régime s’assure que l’ancien chef de l’État reste une figure centrale de la scène politique. La riposte juridique de Macky Sall, décrite par ses proches comme une « quête de vérité et de justice », n’est pas qu’une simple réclamation administrative; c’est une bataille pour sa postérité politique.

Cette escalade, mélangeant révélations gouvernementales, poursuites annoncées et contre-attaque juridique, confirme que la transition politique n’a pas mis fin à la rivalité Sonko-Macky. Tant que le nouveau gouvernement fera de la traque des « dettes cachées » et de la « mauvaise gestion » de l’ancien régime son cheval de bataille principal, l’opposition entre les deux figures politiques majeures du Sénégal ne sera pas près de s’estomper.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn