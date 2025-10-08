Coopération parlementaire : Une délégation britannique en visite officielle à l’Assemblée nationale

Dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre le Sénégal et le Royaume-Uni, l’Assemblée nationale a accueilli, les 7 et 8 octobre 2025, une délégation de parlementaires britanniques en visite officielle à Dakar.

Cette visite, placée sous le signe de l’amitié et du dialogue entre les deux institutions, a été marquée par le lancement officiel du Groupe d’amitié parlementaire Royaume-Uni – Sénégal, lors d’une rencontre organisée dans l’après-midi du mardi 7 octobre au sein de l’Assemblée nationale.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et la mise en place d’un plan stratégique conjoint visant à intensifier les échanges économiques et à développer de nouveaux partenariats dans plusieurs secteurs clés.

Parmi les domaines évoqués figurent notamment l’éducation, avec la promotion de l’enseignement de l’anglais dès le cycle primaire récemment introduit dans le système éducatif sénégalais ; la santé, à travers le renforcement des capacités nationales et l’échange d’expertise entre les deux pays ; le secteur minier, dans une perspective de coopération technique, d’investissement durable et de partage de bonnes pratiques ; la culture, en vue de valoriser la diversité et le patrimoine commun ; ainsi que la défense et la sécurité, afin de consolider la stabilité et de promouvoir la paix durable entre les deux nations.

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et s’est conclue par un échange symbolique de présents entre les deux délégations, suivi d’une visite guidée de l’hémicycle.

Dans le cadre de la poursuite de cette visite officielle, la délégation parlementaire britannique sera reçue ce mercredi 8 octobre 2025 par le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, pour une audience solennelle marquant une nouvelle étape dans le raffermissement des relations parlementaires et diplomatiques entre le Sénégal et le Royaume-Uni.