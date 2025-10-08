Très Triste Nouvelle : Serigne Modou Mamoune Amar, Un Talentueux Predicateur S’en Est Allé

La Radiotélévision Sénégalaise (RTS) est en deuil suite au décès, ce mardi, de Serigne Modou Mamoune Amar, producteur extérieur de la chaîne nationale.

Homme de foi et de transmission, Serigne Modou Mamoune Amar a marqué des générations d’auditeurs et de téléspectateurs par ses enseignements et sa maîtrise des textes religieux.

Un homme très instruit qui avait le verbe facile mais également une parfaite maîtrise des principes de l’Islam et des enseignants du guide du Mouridisme en l’occurrence Mame Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Durant de nombreuses années, Serigne Modou Mamoune Amar a animé plusieurs émissions religieuses, dont la traditionnelle Veillée du jeudi, marquant ainsi profondément les auditeurs et téléspectateurs par ses connaissances avérées, sa rigueur intellectuelle et sa foi religieuse sans commune mesure.

Nous avions l’habitude de le rencontrer très souvent dans les studios de la chaîne nationale où parfois dans le bureau de Mme Binetou Dieng qui fut à l’époque cheffe de la chaîne nationale.

Serigne Modou Mamoune Amar un grand intellectuel qui savait rendre accessible les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké le guide du mouridisme à travers des éléments de langage adaptés à la langue nationale Wolof. Une véritable figure marquante des conférences religieuses au Sénégal

Serigne Modou Mamoune Amar a été inhumé hier mardi dans l’après-midi à Darou Salam.

Darou Salam où vivait son homonyme Serigne Modou Mamoune Mbacké dont mon défunt ami Modou Mamoune Samb fondateur de la Socabeg porte également le Prénom.

Condoléances à mes anciens collègues de la RTS.

Que l’âme de Serigne Modou Mamoune Amar repose en Paix dans le Plus Haut des Paradis

Amine

MBAYE DIOUF