ODCAV/KOLDA : A chaque match son meilleur joueur pour une médaille d’or

A l’ODCAV de Kolda, la zone 3 récompense le meilleur joueur dans chaque match de poules. Ça s’appelle l’homme du match. Cette belle initiative se poursuit jusqu’en finale zonale. L’objectif est de pousser les acteurs du ballon rond à se donner à fond dans la sportivité et le fair play au grand bonheur des spectateurs. A en croire Ousmane Gassama alias Weha président e cette zone, le meilleur joueur est choisi par des personnes avérées suivant un certain nombre de critéres. Pour ces critéres de choix, les différents joueurs et leurs dirigeants en ont en tête. Et Weha de préciser que la nomination du meilleur joueur se fait loin d’une appartenance sportive, sociale, politique, ethnique, et religieuse. Pour la première journée de cette zone, Coulibaly Sow a été élu meilleur joueur pour avoir été le principal artisan de la victoire de son ASC Jambaar contre la nouvelle formation de Sikilo nord. Et au second match qui opposait L’ASC Moussa Molo à l’ASC Escale, Maouloud Diallo alias Pére de Moussa Molo était l’homme de cette rencontre. Justement pour étre homme du match, le joueur doit mouiller le maillot dans la discipline, la sportivité et le fair play sur la Pérouse. A Kolda, nombreux sont saluent cette initiative qui encourage les footballeurs et les place sur les chemins de l’émergence dans le sport.

ELHADJI MAEL COLY