Officiel : José Mourinho a trouvé un nouveau club

C’est une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait. José Mourinho retourne en Italie et entraînera l’AS Roma. Démis de ses fonctions très récemment par Tottenham, il déposera ses bagage à partir de la saison 2021-2022.

« Le club est ravi de pouvoir annoncer qu’un accord a été conclu avec Jose Mourinho afin qu’il devienne notre nouvel entraîneur à partir de la saison 2021-2022 », a écrit l’AS Roma sur son compte Twitter.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

« Merci à la famille Friedkin de m’avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision. Après des rencontres avec le propriétaire et Tiago Pinto, j’ai tout de suite compris toute l’étendue de leurs ambitions pour l’AS Roma. C’est la même ambition et le même dynamisme qui m’ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir. L’incroyable passion des supporters de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine. En attendant, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et j’espère que les médias apprécient le fait que je ne parlerai que plus en temps voulu. Daje Roma! », a déclaré Mourinho.