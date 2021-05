Pr Seydi : « La mortalité est élevée aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes »

Les nouveaux variants de la Covid-19 sont plus virulents et contagieux que la première souche découverte en Chine. Selon le professeur Moussa Seydi, ils sont aussi mortels chez les personnes âgées que chez les jeunes avec comorbidité.

Abordant la question de nouveaux variants, le Pr. Seydi a indiqué que ces derniers sont plus virulents et ont une plus grande létalité. Ils tuent donc plus vite que la première souche originaire de Wuhan, en Chine. Pire, indique le médecin, ces nouveaux variants de la Covid-19 ont tendance à entrainer des complications fréquentes chez les patients avec comorbidité, comme les personnes souffrant de diabète, d’hypertension artérielle, d’obésité, d’asthme, du cancer, de la forme SS de drépanocytose, de la leucémie, de l’insuffisance rénale chronique, informe le journal Enquête.

Et le Pr Moussa Seydi de préciser que pour les sujets diabétiques, la létalité reste élevée, aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes.