ONU : Djimo Souaré défend ma candidature de Macky Sall

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Djimo Souaré, vice-président du groupe parlementaire Takku Wallu, défend avec vigueur l’éventuelle candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Pour le responsable de l’APR, le nom de l’ancien chef de l’État sénégalais « s’impose naturellement » sur la scène internationale. Il le présente comme un dirigeant capable de « transcender les clivages » dans un monde marqué par les fractures géopolitiques.

Selon lui, une telle candidature ne relèverait pas d’une ambition personnelle, mais d’une « exigence : celle de servir dans l’intérêt supérieur de l’Afrique et du monde ». Il assure par ailleurs que plusieurs chefs d’État et partenaires internationaux verraient en Macky Sall un profil de « rassemblement ».

Interrogé sur les critiques formulées par le régime actuel de Pastef, notamment au sujet des droits de l’homme et des décès survenus lors de manifestations, Djimo Souaré dénonce une « agitation [qui] a des relents politiques » visant à décrédibiliser l’ancien président.

Il rappelle également que Macky Sall avait opté pour l’apaisement à travers la loi d’amnistie et met au défi la majorité actuelle de l’abroger si elle souhaite réellement « situer les responsabilités », tout en dénonçant une manipulation du droit « au gré des circonstances politiques ».

Pour l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias, voir Macky Sall accéder à une haute responsabilité au sein de l’ONU constituerait « un honneur pour le Sénégal » et renforcerait son « rayonnement économique, social et culturel ».