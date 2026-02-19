Affrontements lors d’une opération antidrogue : Deux policiers blessés

Une opération menée par la Brigade de recherches de Keur Massar dans la nuit du 14 février, à Darou Missette, a dégénéré en affrontements violents alors que les forces de l’ordre tentaient de démanteler un point de vente de chanvre indien.

D’après des informations rapportées par le quotidien L’Observateur, du Groupe Futurs Médias, l’intervention avait pourtant débuté par l’arrestation de deux livreurs et la saisie de plusieurs doses de drogue déjà conditionnées. La tension est montée lorsque les enquêteurs ont voulu interpeller le fournisseur présumé, connu sous le sobriquet de « Gora ».

Selon la même source, des individus armés de machettes, appuyés par des proches et certains riverains, se seraient alors opposés aux agents, déclenchant une scène de violence. L’agent L.S. Coly a été grièvement blessé à la tête, au flanc et aux jambes avant d’être évacué vers l’hôpital de Fann. Son collègue A. Seck a également été touché à la jambe.

Profitant de la confusion, les deux premiers suspects arrêtés ont réussi à s’échapper malgré leurs menottes. L’agent Coly aurait en outre été dépouillé de son téléphone et de documents personnels au cours de l’agression.

L’arrivée de renforts a permis l’interpellation de sept personnes, dont deux femmes et l’individu soupçonné d’avoir porté les coups de machette, identifié comme M. Dassouza. Les mis en cause sont poursuivis pour tentative de meurtre sur agent, trafic de stupéfiants, rébellion, entrave à l’action des forces de l’ordre et vol en réunion.

Les deux présumés chefs du réseau, surnommés « Gora » et « Maco », restent activement recherchés par les enquêteurs.