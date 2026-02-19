Lutte contre le vol de bétail : Un présumé voleur interpellé à Nioro

La Gendarmerie nationale poursuit ses opérations de sécurisation du monde rural. À Nioro, une patrouille a permis l’arrestation d’un individu suspecté de vol de bétail, illustrant la vigilance accrue des forces de défense et de sécurité face à ce fléau qui touche les éleveurs.

Dans le cadre des orientations du commandement visant à intensifier la lutte contre le vol de bétail, les unités de la Gendarmerie nationale multiplient les patrouilles sur l’ensemble du territoire.

C’est dans ce contexte que les éléments de la brigade de Nioro ont procédé, le mardi 17 février 2026, à l’interpellation d’un berger dans la brousse de la commune de Darou Salam. L’homme conduisait six bœufs sans pouvoir justifier immédiatement leur provenance.

Le suspect aurait d’abord tergiversé avant de reconnaître que les animaux avaient été dérobés dans la localité de Keur Baka. Il aurait également indiqué avoir contourné plusieurs villages afin de rejoindre discrètement le marché hebdomadaire de Nioro, où il comptait vendre le bétail.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les six bœufs récupérés ont été confiés à la Commission de lutte contre le vol de bétail de Nioro, en attendant leur restitution à leur propriétaire légitime.

Les investigations se poursuivent afin d’établir d’éventuelles complicités et de déterminer si le suspect appartient à un réseau plus vaste de voleurs de bétail.