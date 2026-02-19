Tivaouane Peulh : Un homme arrêté pour viol, pédophilie, détournement de mineure et…

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh renforce la lutte contre la criminalité avec l’arrestation d’un individu poursuivi pour plusieurs crimes graves, illustrant la vigilance des forces de sécurité et la mobilisation des populations.

Le lundi 16 février 2026, la Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh a interpellé un homme soupçonné de viol, pédophilie, détournement de mineure, menace de mort et vol de deux téléphones portables. Selon les informations recueillies, le suspect s’était introduit par escalade au domicile de la première victime et l’aurait menacée à l’aide d’un couteau pour l’empêcher de donner l’alerte.

Malgré la menace, les voisins ont entendu les cris et alerté la gendarmerie. L’intervention rapide des éléments de la brigade a permis l’arrestation immédiate de l’individu. Une fouille corporelle a permis de saisir l’arme blanche supposée avoir été utilisée lors de l’agression.

Suite à cette interpellation, une deuxième victime s’est présentée, affirmant avoir subi des faits similaires le même jour et ayant formellement reconnu le mis en cause.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue des faits et d’identifier d’éventuelles complicités. La Brigade de Tivaouane Peulh reste mobilisée pour protéger la population et prévenir de tels actes.