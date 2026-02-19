Kaolack : Quatre individus arrêtés avec 100 millions en faux billets

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la Section de Recherches de Kaolack a procédé à l’arrestation de quatre personnes impliquées dans des affaires de fraude financière et de contrefaçon.

Le mercredi 18 février 2026, quatre individus ont été interpellés, dont deux de nationalité étrangère. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger, ainsi que pour blanchiment de capitaux portant sur un montant estimé à une contre-valeur de cent millions (100 000 000) de francs CFA en faux billets.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles complicités et de déterminer l’ensemble des ramifications de cette affaire.