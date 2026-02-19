Rufisque : La DSC démantèle un réseau de vente de pilules abortives sur TikTok

La Division Spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC) renforce la lutte contre les pratiques illégales en ligne avec l’arrestation de huit personnes impliquées dans la vente de médicaments abortifs via les réseaux sociaux.

Dans le cadre de ses missions de cyber-patrouille et suite à des signalements citoyens, la DSC a identifié un réseau structuré de vente illégale de médicaments utilisés à des fins abortives.

L’enquête a permis de déterminer que le principal administrateur du compte TikTok incriminé, domicilié à Fass, opérait sous le pseudonyme « Docteur avortement ». Il publiait des annonces ciblant des femmes en détresse et finalisait les transactions via WhatsApp, en utilisant des comptes éphémères et de fausses identités pour échapper à la justice.

Les investigations ont également permis de remonter jusqu’à un fournisseur présumé établi à Keur Serigne Bi. Un livreur a été interpellé en flagrant délit avec trois boîtes de médicaments et a reconnu son rôle d’intermédiaire, percevant une commission sur chaque livraison illicite.

Au total, huit (08) personnes ont été interpellées : trois hommes impliqués dans la gestion, la fourniture et la logistique du réseau, et cinq femmes ayant entrepris des démarches pour acquérir ces substances. Plusieurs téléphones portables, une motocyclette et des stocks de médicaments ont été saisis et placés sous scellés.

Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, ce mercredi 18 février 2026.