Maroc : Les supporters sénégalais condamnés…des peines de prison ferme prononcées

Après un mois de détention au Maroc, les dix-huit (18) supporters sénégalais poursuivis pour voies de fait ont été fixés sur leur sort. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, la Fédération Sénégalaise de Football a indiqué que les peines prononcées vont de trois mois à un an d’emprisonnement ferme.

Le verdict a été rendu par le Tribunal de grande instance de Rabat à l’issue d’une audience décrite comme particulièrement tendue. Selon la fédération, le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi en reconnaissant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés.

La partie civile avait plaidé pour une application stricte de la loi, tandis que la défense a contesté les charges et sollicité la clémence du tribunal. Après près de trois heures de délibération, la juridiction a rendu une décision jugée sévère par les proches des condamnés, les sanctions ayant été fixées en fonction du degré d’implication retenu contre chacun.

L’annonce du jugement a suscité une forte émotion dans la salle d’audience. Plusieurs détenus ont peiné à contenir leur détresse et l’un d’eux a été victime d’un malaise, nécessitant une prise en charge, précise la Fédération.