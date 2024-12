Opération de sécurisation : La belle moisson de la Police nationale

La police nationale reste intransigeante, dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. C’est dans cette dynamique qu’une nouvelle vaste opération de sécurisation a été organisée dans la nuit dernière.

Cette mission policière, supervisée par la Direction de la sécurité publique, a permis l’interpellation de 349 individus pour diverses infractions, dont 78 pour ivresse publique et manifeste, 40 pour nécessités d’enquête, cinq pour détention et usage de chanvre indien, un pour détention de haschisch, un autre pour détention de volet, deux pour détention et usage collectif de chanvre indien, huit pour usage de produit cellulosique, un pour offre ou cession de produit cellulosique, deux pour rixe sur la voie publique, trois pour coups et blessures volontaires, deux pour menaces de mort avec arme blanche, deux pour vagabondage, deux pour abus de confiance, six pour association de malfaiteurs, un pour défaut de permis de conduire, un pour entrave à l’exercice de mission de police, cinq pour non-inscription au fichier sanitaire et social, deux pour racolage actif sur la voie publique, un pour violence à ascendant, un pour destruction de biens appartenant à autrui, sept pour flagrant délit de vol, deux pour complicité de vol, un pour vol, etc.,, a appris Seneweb d’une source autorisée.

Et pour diverses infractions routières, les éléments des commissariats et postes de police du Sénégal ont mis en fourrière 46 véhicules. Également, les hommes du directeur de la Sécurité publique Ndiarra Sène ont mené une autre opération spéciale, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures conservatoires prescrites par l’autorité sur la circulation des motos sur toute l’étendue du territoire.

A cet effet, sur les 1 937 motos contrôlées, 974 ont été immobilisées pour diverses infractions. Le montant des amendes forfaitaires s’élève à 4 424 000 F CFA versés au Trésor public.