Opposants contre opposants…Macky Sall file tout droit vers…

Malgré les événements notés ces derniers jours dans le pays, la course aux législatives entre le régime au pouvoir et les opposants suit son cours. Le drame enregistré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane avait ralenti les différents protagonistes. Mais les partis politiques, coalitions et même candidats indépendants sont à fond dans les préparatifs. Cette bataille a changé complètement la configuration du landerneau politique sénégalais. Désormais, le pouvoir n’est plus le seul adversaire d’opposants radicaux.

Dans une démocratie normale, il y a un pouvoir qui gouverne et une opposition qui s’oppose. Mais au Sénégal, on retrouve face un pouvoir qui gouverne, une opposition qui s’oppose et une troisième force qui s’oppose à l’opposition et au pouvoir. Et elle n’est ni alignée ni non-alignée. Xibaaru décrypte pour vous les nouvelles forces politiques en présence et le rôle joué par chacun des protagonistes…

Voici la nouvelle configuration politique…opposition contre opposition

Les élections du 31 juillet 2022 ont ouvert un troisième front. La nouvelle coalition de l’opposition dénommée « Alternative pour une Assemblée de Rupture (Aar Sénégal) », est venue s’ajouter aux deux autres qui mènent déjà une rude concurrence. Cette coalition est portée par des leaders qui, pour les sénégalais, sont loin des positions « extrémistes » de certains opposants. Thierno Bocoum, Abdourahmane Diouf, Thierno Alassane Sall, Cheikh Oumar et Thierno Hamidou Dème sont les fers de lance de cette coalition.

Benno Bokk Yakaar n’est pas la seule cible de cette nouvelle bande de « copains ». Thierno Bocoum et Cie ne ménagent pas l’opposition. Et Yewwi Askan Wi semble être la principale cible de Aar Sénégal. Des membres de cette coalition ne ménagent pas leurs camarades de l’opposition. Sur les réseaux sociaux, c’est la guéguerre entre partisans de Aar Sénégal et ceux de YAW. Cette bataille d’opposants ne peut être bénéfique que pour la mouvance présidentielle.

Mais ce qui oppose ces deux coalitions est dans leur démarche. Depuis un certain moment, Yewwi Askan Wi affiche une volonté notoire de faire face au régime de Macky Sall par la force. Au moment où la bande d’opposants commposée du Dr Abdourahmane Diouf semble opter pour une manière plus diplomatique. À part Benno Bokk Yakaar, Aar Sénégal est la seule coalition à avoir dénoncé l’irrégularité de certaines listes de Yewwi.

« Le ministre de l’Intérieur s’est gardé de notifier à la coalition YAW la présence d’un doublon dans sa liste nationale. Pour mémoire, l’existence de ce doublon a été rendue publique par les responsables de cette coalition », dénonçait Aar Sénégal dans son dernier communiqué. Ces « attaques » font aussi réagir de l’autre côté. Pour les camarades de Déthié Fall, Aar Sénégal fait partie des artisans du maintien de Macky Sall au pouvoir. En d’autres termes, pour les sympathisants de Yewwi, Aar Sénégal est une « menace » à endiguer au même titre que Benno Bokk Yakaar.

Cette bataille entre opposants est la pire chose qui puisse arriver à la veille des législatives. Les bases idéologiques de la politique sont bafouées. On ne sait plus qui est la vraie opposition. Les sénégalais ne savent pas laquelle de ces coalitions jouent réellement le rôle de l’opposant et celle qui assure les arrières de la mouvance présidentielle. Mais comme n’a cessé d’alerter Xibaaru, une opposition divisée arrivera difficilement à battre la machine politique Benno Bokk Yakaar.

D’anciens ministres de la République et directeurs généraux ont ouvert un troisième front à la veille des élections législatives du 31 juillet 2022. Mais ils sont devenus les nouvelles cibles de leurs camarades de l’opposition. Mais quoiqu’il en soit, Aar Sénégal a su profiter de la faiblesse des uns et de la négligence des autres pour asseoir une certaine légitimité dans la bataille politique. Reste désormais à savoir si elle aura les tripes nécessaires pour réussir à s’imposer à l’Assemblée nationale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru