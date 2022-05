Alerte au PDS…les « Karimistes » révèlent le nom du « grand Manipulateur »

Le PDS est ébullition. Des démissions sont notées çà et là. Et des frustrations minent les rangs des libéraux surtout les mouvements « karimistes » qui avaient le vent en poulpe depuis que Karim Wade est devenu la cible du pouvoir. Et ce sont ces mouvements qui tirent la sonnette d’alarme sur les étranges manipulations d’un responsable qui décident de l’avenir politique des uns et des autres et qui serait l’oreille de Karim Wade.

Ce « grand manipulateur » serait celui a fait opérer les choix aux législatives de la Liste Wallu. Il est aussi celui qui a lésé les grands défenseurs de Karim qui sont passés par la case prison lors des luttes pour la libération de Karim Wade. Voici l’alerte lancée par Marie Gueye du Mouvement Karim Président (MKP) qui cite le nom de ce « grand manipulateur » du PDS

Karim Wade est déconnecté de la réalité du terrain

Alerte ! Cela paraît tout à fait étonnant et pourtant, c’est la triste vérité, au regard de la situation difficile que traverse le Parti Démocratique du Sénégal, depuis sa perte du pouvoir en 2012, jusqu’à ce jour, que des militants et des sympathisants, aient toujours, la hargne, au prix de mille sacrifices, de l’extraire des griffes du ‘’Macky’.’

Faut-il rappeler, c’est depuis son arrestation par la CREI, juridiction monstre, qu’a commencé à naître un capital de sympathie de la population à l’endroit du frère Karim Wade, victime d’une injustice. Et, depuis lors, des mouvements de soutien, se sont formés, volontairement, dans l’ensemble du territoire, et parmi ceux- ci, le Mouvement Karim Président, Mouvement pionnier, s’est distingué par le courage, l’engagement et la détermination de la Présidente : Amina Sakho, communément appelée ‘’la Lionne de Karim’’ titre qui lui a valu une dizaine d’arrestation à Rebeuss ou au Camp pénal, ainsi que certains membres de son mouvement.

Or, voilà aujourd’hui que cette brave dame, pionnière dans la création des mouvements de soutien à Karim Wade, semble être reléguée aux oubliettes, malgré tant d’années de sacrifices, de travail pour son idole Karim Wade, parce que tout simplement elle se garde de se prêter aux caprices d’un jeune, Saliou Dieng, dont l’expérience politique n’a d’égale qu’à ses mauvais choix partisans : avec lui, l’injustice est partout présente et la frustration gagne, de plus en plus du terrain.

Face à cette situation, les femmes du MKP, en mon nom, en tant que responsable de la Région de Dakar, nous considérons que notre Présidente Nationale, Amina Sakho a été humiliée, et cela depuis toujours, à chaque investiture, par un copinage qui ne dit pas son nom, savamment entretenu par de petits responsables de la dernière heure et leur thuriféraire qui n’ont jamais connu la prison ni moins encore, inhaler l’odeur âcre des bombes lacrymogènes pendant la période dite des ‘’braises’’.

Aussi, profitons-nous de cette occasion pour demander à Monsieur Karim Wade, s’il veut ou s’il peut compter sur ces opportunistes politiques, pour la survie des Mouvements de soutien. En tout état de cause, nous, karimistes, nous avons du mal à comprendre votre mutisme, face à ces agissements qui n’honorent pas du tout, les Mouvements, partant, le PDS où nous sommes et auquel nous restons.

Et, maintenant, face à cette déliquescence, nous vous interpellons pour vous demander de revenir au bercail, au plus vite, pour sortir la bonne graine de l’ivraie. Aujourd’hui, des néophytes sont en train de s’accaparer du parti et notre Présidente, Amina Sakho comme tous les combattants qui se sont battus, corps et âme, depuis toujours, se voient, de plus en plus ridiculisés s’ils ne sont pas tout simplement écartés de tout. Et en tant que premier Mouvement de soutien, nous tenons à réitérer notre ancrage dans le Parti et notre engagement sans faille tout en sonnant l’alerte avant qu’il ne soit tard.

Dakar le 29/05/2022

Marie Gueye/ MKP

Responsable des femmes du MKP de Dakar