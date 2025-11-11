Ourossogui : un magasin de téléphones cambriolé, plus de 17 millions FCFA de matériel emportés

Des malfaiteurs ont visé, dans la nuit du lundi 10 novembre 2025, un magasin de vente de téléphones portables situé à proximité de la gare routière de Ourossogui, dans le département de Matam. Le préjudice est estimé à plus de 17 millions de francs CFA.

Alertés, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage. Les images issues de la vidéosurveillance montrent un individu encagoulé en train de s’emparer de plusieurs boîtes de téléphones portables, rapporte la RFM.

Le propriétaire, visiblement sous le choc, raconte avoir découvert le cambriolage à son arrivée au magasin, tôt dans la matinée. « Ils ont percé le mur du côté opposé pour s’introduire à l’intérieur », explique-t-il. Les voleurs ont notamment emporté plusieurs modèles d’iPhone — 12, 13 Pro Max, 14 Pro Max et 16 Pro Max — ainsi que d’autres appareils électroniques.

Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de ce cambriolage audacieux.